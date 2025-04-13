На Донеччині партизани "Атеш" спалили російський танк

Партизанам руху "АТЕШ" вдалося підпалили російський танк у Донецькій області.

Про це повідомляє партизанський рух у Telegram.

Агенти "АТЕШ" здійснили чергову успішну диверсію на Донецькому напрямку. Агент партизанського руху, який перебував у складі одного з підрозділів російського угруповання військ "Центр", підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як "мангал".

Скориставшись моментом, диверсант підпалив техніку, після чого на позиції почалася пожежа. Агент успішно відійшов у безпечне місце.

"Наразі він уже перебуває на іншому напрямку, і ми готуємо наступний удар", — повідомляє "АТЕШ".