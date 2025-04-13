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Через російські обстріли на Херсонщині троє людей загинули, ще семеро зазнали поранень

Ворог цілився по критичній і соціальній інфраструктурі.

Через російські обстріли на Херсонщині троє людей загинули, ще семеро зазнали поранень

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 31 населений пункт Херсонщини, під обстрілами опинилися критична і соціальна інфраструктура області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 7 — дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Інженерне, Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Степанівка, Білозерка, Широка Балка, Берислав, Михайлівка, Новорайськ, Шляхове, Гаврилівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Монастирське, Милове, Микільське, Понятівка, Велетенське, Веселе, Кізомис, Козацьке, Костирка, Наддніпрянське, Новотягинка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній  інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватний автомобіль.

  • 12 квітня російські окупанти атакували у Херсоні з дрона автомобіль благодійного фонду "Справжні". 27-річний водій загинув на місці. Двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення.
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