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За добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників
Фото: EPA/UPG

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів, знищили 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 932670 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 10603 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22088 (+33) од,
  • артилерійських систем – 26163 (+71) од,
  • РСЗВ – 1362 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1128 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32425 (+147),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43950 (+143) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3799 (+1)

Дані уточнюються

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