За добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1220 російських окупантів, знищили 12 ворожих танків і понад 70 артилерійських систем ворога.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 932 670 солдатів.

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