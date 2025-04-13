Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині виникла пожежа

Уночі 13 квітня РФ атакувала БпЛА Київську область. Сили ППО збили ворожі цілі.
Про це інформує Київська ОВА.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні.
У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежу ліквідували. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
"В черговий раз звертаємося до жителів Київщини. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", — наголошують в ОВА.
- Уночі 13 квітня у повітряному просторі Києва і на підступах до міста зафіксували 30 ворожих безпілотників, 19 з них — знищили сили ППО.
- Загалом Сили оборони вночі знищили 43 з 55 ворожих безпілотників.