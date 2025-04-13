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Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині виникла пожежа

У Фастівському районі загорівся ангар.

Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині виникла пожежа
Наслідки ворожої атаки
Фото: Київська ОВА

Уночі 13 квітня РФ атакувала БпЛА Київську область. Сили ППО збили ворожі цілі. 

Про це інформує Київська ОВА.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. 

У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання покрівлі ангару. Пожежу ліквідували. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

"В черговий раз звертаємося до жителів Київщини. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", — наголошують в ОВА.

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