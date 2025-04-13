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Росіяни на ТОТ Запоріжжя забороняють у дитячих садках розповідати казки про козаків та проводять перевірки

Вихователям рекомендують уникати будь-яких згадок про козаччину.

Росіяни на ТОТ Запоріжжя забороняють у дитячих садках розповідати казки про козаків та проводять перевірки
Фото: EPA/UPG

У дитячих садках на ТОТ Запорізької області російські окупанти рекомендують не розповідати дітям про козаків й українські традиції. У дошкільних закладах росіяни проводять відповідні перевірки.

Про це розповідає рух спротиву "Жовта стрічка".

В окупованому Енергодарі вихователям рекомендують уникати будь-яких згадок про козаччину.

"Абсурдність ситуації в тому, що з цією логікою заборонено читати дітям і Миколу Гоголя, якого сама російська пропаганда регулярно називає "своїм" письменником. Такі перевірки особливо дико і цинічно виглядають на Запоріжжі, адже саме тут історія козаччини є визначною і нерозривно пов’язаною з місцевою ідентичністю", – йдеться в повідомленні.

  • На ТОТ Луганщини російська окупаційна адміністрація дозволила шкільним охоронцям обшукувати дітей у школах. Особливо "ретельно" проводяться обшуки там, де працюють приїжджі з РФ та "ветерани сво", 
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