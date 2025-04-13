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Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Донеччини

З лінії фронту вдалося евакуювати 66 людей, з них — 7 дітей.

Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, у Покровську, Лимані та Мирному загинули три людини, п'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Волноваському районі пошкоджено 5 будинків, у Покровському — багатоповерхівку, зруйновано будинки.

У Краматорському районі пошкоджено газогін, лінію електропередач і 2 автівки, 2 адмінбудівлі, у Сіверську — 2 будинки.

У Лимані загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків, газогін, лінію електропередач і 2 автівки; у Заічному зруйновано 2 будинки. 

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено 2 будинки, ще 6 — у Віролюбівці. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади поранено 3 людини

З лінії фронту евакуйовано 66 людей, у тому числі 7 дітей.

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