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​Росія завдала удару по Сумах двома "Іскандерами" з Воронезького та Курського напрямків, - ГУР

Виконавці чергового воєнного злочину Росії - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ

​Росія завдала удару по Сумах двома "Іскандерами" з Воронезького та Курського напрямків, - ГУР
Суми, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС

Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.

Про це повідомив керівник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов. 

"Черговий воєнний злочин Росії - удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви. Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу “іскандер-М”/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронєжскої (н.п. Ліскі) та Курскої (н.п. Лєженькі) областей РФ", - написав він у фейсбуці.

Буданов висловив співчуття близьким загиблих. 

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець - від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети - не уникнув відплати", - наголосив керівник ГУР.

  • Сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Суми. Загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що цинічний удар ворога у Вербну неділю є "абсолютним злом". Президент України Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції світу.
  • Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни завдали удару у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв.
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