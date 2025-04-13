Вона здатна знищувати дрони та наземні цілі до 5 км і засліплювати повітряні цілі на дистанції до 10 км.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський представив лазерну зброю "Тризуб", яка здатна знищувати дрони та наземні цілі до 5 кілометрів.

Відео випробувань було оприлюднено під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".

Військові покзали роботу комплексу по наземній мішені, а також - використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона.

За словами Сухаревського, український лазер здатний збивати літаки та вертольоти на висоті до 5 кілометрів. Крім того, він може знищувати ударні дрони, авіабомби та балістику на відстані до 3 кілометрів.

"Тризубом" також можна засліплювати різні повітряні цілі, зокрема літаки, на дистанції до 10 тисяч метрів.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", – зазначив командувач Сил безпілотних систем.