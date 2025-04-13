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Військові показали роботу лазерної гармати "Тризуб"

Вона здатна знищувати дрони та наземні цілі до 5 км і засліплювати повітряні цілі на дистанції до 10 км.

Військові показали роботу лазерної гармати "Тризуб"
Лазерна гармата "Тризуб"
Фото: Скриншот відео

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський представив лазерну зброю "Тризуб", яка здатна знищувати дрони та наземні цілі до 5 кілометрів.

Відео випробувань було оприлюднено під час конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК".

Військові покзали роботу комплексу по наземній мішені, а також - використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона. 

За словами Сухаревського, український лазер здатний збивати літаки та вертольоти на висоті до 5 кілометрів. Крім того, він може знищувати ударні дрони, авіабомби та балістику на відстані до 3 кілометрів. 

"Тризубом" також можна засліплювати різні повітряні цілі, зокрема літаки, на дистанції до 10 тисяч метрів.

"Я супроводжую цей проєкт для того, щоб ефективно за допомогою технологічних рішень могли збивати "шахеди", розвідувальні дрони противника, забезпечити оборону стратегічних об’єктів, місць нашого населення. Ми даємо вектор виробникам, військовим фантазувати на ці всі теми", – зазначив командувач Сил безпілотних систем.

  • Наприикінці минулого року Сухаревський повідомив про існування української лазерної зброї "Тризуб". Він зазначав, що військові постійно працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.
  • У квітні минулого року міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети.
  • У жовтні британське Міноборони спільно з Королівськими повітряними силами здійснили випробування лазерної системи, призначеної для захисту літаків.
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