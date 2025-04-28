Величезний кіт та схід сонця: у Києві відкрили виставку, яка сприяє відновленню психічного здоров'я

Експозиція має 7 тематичних зон, 50 інтерактивів та інсталяцій, 5 VR-досвідів і десятки практик від психологині та кураторки виставки Світлани Ройз.

Про це повідомили організатори.

У кожній зоні є точки взаємодії з відвідувачами:

у «Знайомстві з емоціями» вас зустрінуть великі екрани з обличчями науковців Чарльза Дарвіна, Пола Екмана й Карла Юнга, які завдяки штучному інтелекту усміхаються та демонструють різні людські емоції. Також команда проєкту вперше переклала знаменитий «Атлас емоцій» Пола Екмана;

у зоні «Слухай своє серце» — 150 червоних слухавок, що звисають зі стелі, в яких звучать історії людей, які пішли за покликом свого серця та досягли великих звершень;

у «Дитячій радості» збудували резервуар з водою, що циркулює, щоб відвідувачі могли стрибати по калюжах. А ще команда проєкту записала ексклюзивне відео у Португалії з грою в резиночки з Ярославою Магучіх;

у зоні «Дай собі спокій» встановили величезного кота, який муркоче, а на його лапах та хвості можна присісти й розслабитися; також тут представлений VR-досвід — політ над космічною станцією;

у зоні «Надія є» можна побачити три сходи сонця водночас, які команда проєкту знімала в однаковий час по всій Україні, наприклад, над українським полем та Чорним морем, а також тут можна здійснити підйом на вершину Евересту у віртуальній реальності;

у фінальній залі «Третє дихання» розташована восьмиметрова квітка з пелюстками, які світяться. Десять людей мають натиснути на активатори, щоб квітка повністю розкрилась та заграла музика.

А також на виставці відвідувачі зможуть відправитись у «поїздкотерапію» та підібрати для себе та близьких антистресові товари: іграшкові коти, що муркочуть та заспокоюють, набори для майстрування халабуди, неонові вивіски «Надія є», футболки й шопери з підтримувальними фразами та багато іншого.

Світлана Ройз поділилася, що у перший день роботи виставки побачила, як в залі, де транслюється схід сонця чоловік освідчився коханій.

“Військовий, до якого я підійшла, казав, що випадково зайшов на виставку з дружиною. Поділився, що зайшов стиснутий, а на виставці поступово "почало відпускати". Коли ми з ним стояли у стіни, де люди пишуть свої "найпрекрасніші слова, які мені говорили" - ми разом читали: "я повернувся з полону". "Ти все, що у мене є", "я твоя сила, ти моя броня" "виходь за мене". - ми обійнялись і я казала йому: дякую! За те, що все це можливо”, - написала вона.

Інформація для відвідувачів

Де: простір M82, вул. Межигірська, 82, Київ

Коли: з 26 квітня по 1 червня 2025 року

Графік роботи: вт–чт, нд: з 11:00 до 20:00, пт–сб: з 10:00 до 21:00. Понеділок — вихідний.

Квитки: повний квиток — 150 грн; пільговий квиток — 75 грн (школярі, студенти, пенсіонери — за наявності посвідчення); сімейний квиток — 300 грн (для двох дорослих і до трьох дітей від 7 до 16 років); безплатний вхід для дітей до 7 років, а також за наявності посвідчення для таких категорій: осіб з інвалідністю І–ІІ груп, військових з посвідченням УДА, військових з посвідченням УБД, строкових та мобілізованих військовослужбовців, ветеранів війни, членів родини полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.