Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаЗдоров'я

Величезний кіт та схід сонця: у Києві відкрили виставку, яка сприяє відновленню психічного здоров'я

26 квітня у київському просторі М82 відкрилася інтерактивна виставка “Третє дихання”, яка займає площу 4000 м².

Величезний кіт та схід сонця: у Києві відкрили виставку, яка сприяє відновленню психічного здоров'я

Експозиція має 7 тематичних зон, 50 інтерактивів та інсталяцій, 5 VR-досвідів і десятки практик від психологині та кураторки виставки Світлани Ройз.

Про це повідомили організатори.

У кожній зоні є точки взаємодії з відвідувачами:

  • у «Знайомстві з емоціями» вас зустрінуть великі екрани з обличчями науковців Чарльза Дарвіна, Пола Екмана й Карла Юнга, які завдяки штучному інтелекту усміхаються та демонструють різні людські емоції. Також команда проєкту вперше переклала знаменитий «Атлас емоцій» Пола Екмана;
  • у зоні «Слухай своє серце» — 150 червоних слухавок, що звисають зі стелі, в яких звучать історії людей, які пішли за покликом свого серця та досягли великих звершень;
  • у «Дитячій радості» збудували резервуар з водою, що циркулює, щоб відвідувачі могли стрибати по калюжах. А ще команда проєкту записала ексклюзивне відео у Португалії з грою в резиночки з Ярославою Магучіх;
  • у зоні «Дай собі спокій» встановили величезного кота, який муркоче, а на його лапах та хвості можна присісти й розслабитися; також тут представлений VR-досвід — політ над космічною станцією;
  • у зоні «Надія є» можна побачити три сходи сонця водночас, які команда проєкту знімала в однаковий час по всій Україні, наприклад, над українським полем та Чорним морем, а також тут можна здійснити підйом на вершину Евересту у віртуальній реальності; 
  • у фінальній залі «Третє дихання» розташована восьмиметрова квітка з пелюстками, які світяться. Десять людей мають натиснути на активатори, щоб квітка повністю розкрилась та заграла музика.

А також на виставці відвідувачі зможуть відправитись у «поїздкотерапію» та підібрати для себе та близьких антистресові товари: іграшкові коти, що муркочуть та заспокоюють, набори для майстрування халабуди, неонові вивіски «Надія є», футболки й шопери з підтримувальними фразами та багато іншого.

Світлана Ройз поділилася, що у перший день роботи виставки побачила, як в залі, де транслюється схід сонця чоловік освідчився коханій.

“Військовий, до якого я підійшла, казав, що випадково зайшов на виставку з дружиною. Поділився, що зайшов стиснутий, а на виставці поступово "почало відпускати". Коли ми з ним стояли у стіни, де люди пишуть свої "найпрекрасніші слова, які мені говорили" - ми разом читали: "я повернувся з полону". "Ти все, що у мене є", "я твоя сила, ти моя броня" "виходь за мене". - ми обійнялись і я казала йому: дякую! За те, що все це можливо”, - написала вона.

Інформація для відвідувачів

Де:простір M82, вул. Межигірська, 82, Київ

Коли: з 26 квітня по 1 червня 2025 року 

Графік роботи: вт–чт, нд: з 11:00 до 20:00, пт–сб: з 10:00 до 21:00. Понеділок — вихідний.

Квитки:повний квиток — 150 грн; пільговий квиток — 75 грн (школярі, студенти, пенсіонери — за наявності посвідчення); сімейний квиток — 300 грн (для двох дорослих і до трьох дітей від 7 до 16 років); безплатний вхід для дітей до 7 років, а також за наявності посвідчення для таких категорій: осіб з інвалідністю І–ІІ груп, військових з посвідченням УДА, військових з посвідченням УБД, строкових та мобілізованих військовослужбовців, ветеранів війни, членів родини полеглих, полонених, зниклих безвісти воїнів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Придбати квиток можна буде у касах на локації або онлайн на сайті Concert.ua . 50% з продажу кожного квитка буде передано на психологічну реабілітацію пацієнтів Superhumans та їхніх родин.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies