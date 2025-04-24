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В інституті Ромоданова продовжують брати гроші з пацієнтів попри входження до ПМГ - “Пацієнти України”

В Інституті нейрохірургії імені Ромоданова продовжують брати гроші з пацієнтів попри фінансування від НСЗУ.

В інституті Ромоданова продовжують брати гроші з пацієнтів попри входження до ПМГ - “Пацієнти України”
Інститут нейрохірургії ім Ромоданова НАМН України
Фото: neuro.kiev.ua

Мати дитини, яка лікується в інституті, розповіла, що гроші беруть готівкою у кабінеті, навіть без чеку.

Про це повідомили у благодійному фонді “Пацієнти України”.

За словами Ольги, матері дитини з діагнозом “розщілина хребта”, гроші в інституті з неї беруть щоразу.

“Ми робимо обстеження електронейроміографії кожні пів року. Нам одразу кажуть, що обстеження платне. Платимо готівкою просто в кабінеті, без чека. Якщо просити — можуть дати рахунок. При цьому лікар все пояснює, навіть робить знижку, бо є посвідчення людини з інвалідністю» — стверджує Ольга.

В організації нагадують, що інститут нейрохірургії імені Ромоданова законтрактований з НСЗУ і отримує кошти за чотирма пакетами ПМГ:

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;

стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій;

перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров'я.

Тобто, послуга електронейроміографії мала б покриватися в рамках пакету перехідного фінансування.

“Інакше кажучи, держава вже профінансувала Інститут нейрохірургії на сотні мільйонів гривень. Загальна сума договору на 2025 рік — майже 355,4 млн грн, із яких близько 95 млн грн інститут уже отримав лише за перші місяці цього року. Проте пацієнти змушені оплачувати обстеження вдруге — готівкою, без офіційних квитанцій, часто «по дзвінку» або за попередньою домовленістю”, - кажуть в БФ.

Також електронейроміографія покривається, згідно з ПМГ, за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Однак Інститут не законтрактований під цей пакет послуг.

“Заклади НАМН мають активніше інтегрувалися в єдиний медичний простір України та контрактуватися з НСЗУ на ширший спектр пакетів, щоб ЕНМГ та інші обстеження, які входять у ПМГ, реально надавались безоплатно”, - додають “Пацієнти України”.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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