Часте вживання недомашньої їжі може призвести до передчасної смерті - дослідження

Люди, які їдять багато ультраоброблених продуктів, можуть мати більші ризики передчасної смерті.

Перероблене м'ясо, печиво, газовані напої, морозиво та деякі пластівці для сніданку є найпопулярнішими продуктами, споживання яких зростає у всьому світі.

Про це повідомляє ВВС.

Як показує дослідження, проведене у восьми країнах, ультраоброблені продукти як правило, містять понад 5 інгредієнтів, які зазвичай не зустрічаються в домашній кухні. Йдеться про підсолоджувачі та хімічні речовини для покращення текстури або зовнішнього вигляду їжі.

У дослідженні посилаються на опитування людей щодо раціону та дані про смертність з восьми країн – Австралії, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Мексики, Великої Британії та США. Дослідники вважають, що у Великій Британії та США, де ультраоброблені харчові добавки становлять понад половину споживання калорій, 14% ранніх смертей можуть бути пов'язані зі шкодою, яку вони завдають. У США у 2018 році було 124 тис. передчасних смертей через споживання ультраоброблених продуктів. У Великій Британії – майже 18 тис.

У таких країнах, як Колумбія та Бразилія, де споживання таких продуктів значно нижче (менш як 20%), вони пов'язані приблизно з 4% передчасних смертей.

У дослідженні йдеться, що уряди повинні оновити свої дієтичні рекомендації, щоб закликати людей скоротити споживання цих продуктів.

Однак експертна група уряду Великої Британії з питань харчування нещодавно заявила, що немає жодних вагомих доказів зв'язку між способом обробки їжі та поганим здоров'ям.

Такий тип досліджень не може довести, що споживання ультраоброблених продуктів шкідливе, каже доктор Стівен Берджесс з Кембриджського університету. Натомість основною причиною поганого здоров'я може бути фізична підготовка людини.

Федерація з харчових продуктів та напоїв, яка представляє виробників, заявила, що термін «ультраоброблені продукти» демонізує широкий спектр продуктів, які можуть допомогти людям досягти здорового збалансованого харчування, таких як йогурт, соуси для пасти або хліб. У Федерації кажуть, що всі добавки, які використовуються виробниками харчових продуктів, схвалені Агентством з харчових стандартів, яке гарантує їх безпеку для вживання та пиття.

Деякі експерти кажуть, що є мало доказів того, що це пов'язано з самою обробкою, і це може бути пов'язано з тим, що ці продукти містять високий рівень жиру, солі та цукру.

Що таке ультраоброблені продукти?

Немає єдиного визначення, з яким усі погоджуються, але часто використовується класифікація NOVA: