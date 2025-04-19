Як відсвяткувати Великдень без купи пігулок і лікарів: базові поради від терапевта-ендокринолога Богдана Смаля

На ці базові питання LB.ua відповідає терапевт, ендокринолог, сімейний лікар, доцент кафедри загальної медицини Академії медичної мережі «Добробут» Богдан Смаль. Далі його пряма мова.

Як відзначити Великдень так, щоб свято не закінчилося купою таблеток або госпіталізацією в лікарню? Чи варто сподіватися на так звані ферменти на кшталт панкреатину, скільки яєць можна з'їсти на день без шкоди для здоров'я і чому верхівки від пасок, попри популярність, таки не корисні?

В Україні Великдень — свято не тільки душі, але й шлунка. За традиціями, це і паска, і сало, і ковбаса, і велика кількість яєць, і інші смаколики.

Фото: надано героєм Богдан Смаль

Правила Великодня без наслідків

Я виділив би три основні правила безпечного святкування Великодня.

Дотримуйтеся особистої гігієни. Не забувайте мити руки перед тим, як сідаєте за стіл, після того, як виходите з-за нього, а також після туалету. Це стосується і святкування просто неба; Стежте за температурним режимом страв. Після того, як ви зварили й пофарбували чи розмалювали яйця, їх треба зберігати в холодильнику. Зварені яйця не мають лежати на столі. Те саме стосується і м'ясних виробів. Викладайте їх на святковий стіл тільки перед вживанням. І викладаєте стільки, скільки з'їсте, а не все, що є. Є загальне правило і для м'яса, і для молочних продуктів: вони мають стояти на столі лише протягом однієї трапези, це дві-три годи. Далі їжа має бути утилізована. В ідеалі — без повернення в холодильник. Інакше це може закінчитися інфекцією. Їжте помірковані обсяги продуктів, не забуваючи про свої хронічні захворювання, алергічні реакції, що вам можна їсти, а що ні. Великодній стіл — це не про здорове харчування. Традиційно це рання весна, овочів свіжих ще немає, тому споживається зазвичай жирна їжа. Я радив би все ж овочі додавати, навіть квашені й солоні, аби не мариновані.

Іноді на Великдень варять кислі супи, які містить молочнокислі бактерії, що може розвантажувати шлунково-кишковий канал. Плюс це рідка страва. Тож це хороша, перевірена часом корисна традиція.

Варто пити більше води й не забувати про активність, тобто після застілля бажано влаштувати собі легку погулянку, а не лежати.

Фото: EPA/UPG

Щодо алкоголю, то традиційний кагор — як правило, досить низькоякісний алкоголь. Рекомендую ретельно обирати алкоголь і вживати його в мінімальних кількостях.

Якщо ви постили: як вийти без шкоди для здоров'я

Тут немає особливого рецепта, крім поміркованості. Що жорсткіший піст, то плавнішим повинен бути вихід з нього. Якщо в неділю станеться жирова навала, нічого хорошого не буде.

Як довго можна їсти варені яйця і скільки можна з'їсти за раз

Варені яйця в холодильнику можуть зберігатися 5–7 днів — у шкаралупі, не почищені.

Скільки яєць можна їсти на день? Складно сказати. Усе індивідуально. Є люди із серцево-судинними захворюваннями, яким з яйцями треба бути обережними. Яєчний жовток містить холестерин, високий рівень якого призводить до жирових відкладень у кровоносних судинах. Навіть 3–4 яйця за раз — уже багато для таких людей.

Загалом організм може не впоратися з перетравленням великих об'ємів білків і жирів, можна відчути важкість у шлунку, надмірне газоутворення й біль. Тобто навіть для здорової людини їсти понад 4 яйця відразу небажано.

Якщо шкаралупа яйця пофарбована, фарбник може потрапити і в саме яйце, але якщо барвник натуральний (цибуля, куркума, буряк), то не проблема. Якщо це якісь куплені фарбники, тут складніше, бо невідомо, що в них, треба бути впевненим у якості харчових фарбників.

Фото: EPA/UPG

Яка паска корисніша

Паски — це зазвичай солодке тісто, тобто велике глікемічне навантаження. Деяким людям така їжа протипоказана. Йдеться про пацієнтів з діабетом і людей з надлишковою масою тіла й ожирінням.

Загальне правило споживання паски — що менше, то краще. Тобто скуштувати, щоб підтримати традицію, не наїдатися.

Верхівки від пасок, які зараз продають окремо — це вуглеводні бомби. Якщо в людей є якісь захворювання шлунково-кишкового каналу, вони таке будуть погано переносити. Для них це небезпечно.

На Великдень люди часто їдять м'ясо й сало із солодкою паскою. Це некритично. Питання лише в обсягах.

Яка паска здоровіша і корисніша? Пісна й несолодка. Сирна йде як білковий продукт, але теж здоровіша за класичну солодку.

Будьте обережні з домашніми ковбасами

Стовідсотково переконатися в безпечності домашніх копченостей неможливо, хіба ви самі робите або купуєте в магазині. Якщо в сусіда чи ще десь, неможливо бути впевненим у якості. Можна оцінити виріб за зовнішнім виглядом, за запахом. В ідеалі треба бачити умови виробництва.

Якщо самі робите продукт, треба чітко дотримуватися технологій. Ковбаса має бути просолена, кілька днів маринована і правильно прокопчена. Також дуже важливі умови зберігання, дотримання температурного режиму.

Фото: resh.news Великодній кошик

Чи варто вірити рекламі, що випив щось для шлунка — і можеш їсти, скільки хочеш?

Це маркетинг. Це ферментні препарати, у доказовій медицині зарезервовані суто для людей з доведеною хронічною екзокринною ферментною недостатністю шлунка чи підшлункової залози. Тобто вони призначені для інших речей, ніж каже реклама.

Якщо ви п'єте ферменти, щоб розчинити їжу, якої надмірно спожили, це не допоможе, а нашкодить. Будь-який препарат має побічні дії — від алергічних реакцій до якихось серйозних, і ними ви просто приглушуєте власну секрецію.

Якщо стало погано після свят: коли до лікаря або у швидку

Якщо після їжі у вас нудота, біль у шлунку і діарея, можна спробувати випити чаю з м'ятою та імбиром.

При діареї будьте обережні з лоперамідом. Він зупиняє дефекацію, а це може бути захисний механізм організму. Іноді лікарю важко визначитися, призначати цей препарат чи ні, не говорячи вже про пацієнта. У разі проносу краще вжити не блокатор, а сорбент.

Якщо симптоми не минають, варто записатися до лікаря. Коли вперше з'явилася печія, також слід до лікаря. Якщо у вас діагностований гастрит, маєте знати, які препарати приймати.

Людям із серцево-судинними проблемами я особливо радив би бути обережними з алкоголем і переїданням.

Якщо температура й гострий біль у ділянці живота — варто викликати швидку, особливо якщо раніше вже були такі епізоди.