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МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак

Міністерство охорони здоров'я засуджує будь-яке насильство, зокрема проти медичних працівників і керівництва будь-якого закладу охорони здоров'я.

МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Мусорний бак, куди кинули гендиректора
Фото: Житомир-інфо

МОЗ відреагував на інцидент, який стався на Житомирщині, коли мітингарі кинули в. о. гендиректора лікарні у сміттєвий бак. Причиною обурення стало рішення реорганізувати неврологічне відділення.

Позицію відомства LB.ua озвучив директор департаменту медичних послуг МОЗу Євгеній Гончар.

“Це не є цивілізований спосіб вирішення будь-яких проблем”, - зазначив Гончар.

За словами представника відомства, немає виправдань та пояснень приниженню честі й гідності медпрацівника. Він зазначив, що у медзакладі є конфлікт і вирішувати його треба усередині закладу і не такими методами.

Разом з тим, Євген Гончар зазначає, що МОЗ формує політику і впливає на неї шляхом фінансування через програму медичних гарантій, і певною мірою через ліцензування, а також здійснює контроль над якістю надання послуг.

Питання організації надання медичної допомоги, створення, об'єднання, закриття відділень, кадрові питання – не в компетенції МОЗ. Це справа кожної лікарні та власника — зазвичай, органу місцевого самоврядування.

Однак через демографічні процеси та нові технології перед керівництвом медзакладів виникає потреба реорганізації – скорочувати старі і відкривати нові відділення: “Якщо цього не робити, будь-який заклад буде переживати стагнацію та деградацію, це призводить до того, що заклад не може платити зарплату, а лікарі починають звільнятися”.

Гончар говорить, що в кожній лікарні є менеджер, керівник цього закладу, і треба давати йому можливість ухвалювати потрібні закладу рішення: “Якщо результати діяльності цього керівника не є позитивними, то тоді власник – орган місцевого самоврядування – може змінювати цього керівника. Є достатньо законодавчих підстав. Але вимагати від керівника збільшувати доходи закладу, утримувати величезний штат і при тому не давати управлінських інструментів, це не правильно”.

Детальніше про те, що сталося, і чим небезпечний такий прецедент читайте — у нашому матеріалі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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