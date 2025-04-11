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Світовий банк виділив Україні $50 млн для покращення програми медичних гарантій

Умовою отримання коштів було підвищення рівня капітаційної ставки щонайменше до 825 грн. 

Світовий банк виділив Україні $50 млн для покращення програми медичних гарантій
Світовий банк
Фото: ABS-CBN News

Україна отримала 50 млн доларів від Світового банку в межах проєкту у сфері охорони здоров’я “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

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За інформацією відомства, умовою отримання коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (це оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря) щонайменше до 825 грн. 

Відповідно до рішення уряду капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році. 

Таким чином Світовий банк хоче допомогти нашій державі у покращенні програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.

  • THRIVE є одним із проєктів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти, додали у Мінфіні.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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