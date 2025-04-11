Світовий банк виділив Україні $50 млн для покращення програми медичних гарантій

Умовою отримання коштів було підвищення рівня капітаційної ставки щонайменше до 825 грн.

Україна отримала 50 млн доларів від Світового банку в межах проєкту у сфері охорони здоров’я “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

За інформацією відомства, умовою отримання коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (це оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря) щонайменше до 825 грн.

Відповідно до рішення уряду капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Таким чином Світовий банк хоче допомогти нашій державі у покращенні програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.