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В Україну доставили 170 тис. вакцини БЦЖ для немовлят

В Україну надійшло 170 тис. доз вакцини БЦЖ для вакцинації немовлят від туберкульозу

В Україну доставили 170 тис. вакцини БЦЖ для немовлят
Фото: CDC/Unsplash

Вакцина буде розподілена у регіони до медзакладів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Наразі в Україні вакцину проти туберкульозу вводять на 3-5 добу життя дитини – одну дозу. Дітей, які не були щеплені в пологовому, вакцинують у закладах охорони здоров’я після консультації з лікарем.

Вакцини БЦЖ є частиною поставки вакцин, які Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Розподіл препаратів до областей координує Центр громадського здоров’я.

У ЦГЗ пояснюють, що для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.

Передається туберкульоз повітряним шляхом — під час кашлю, чхання від людини, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.

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