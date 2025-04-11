В Україну доставили 170 тис. вакцини БЦЖ для немовлят

Вакцина буде розподілена у регіони до медзакладів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Наразі в Україні вакцину проти туберкульозу вводять на 3-5 добу життя дитини – одну дозу. Дітей, які не були щеплені в пологовому, вакцинують у закладах охорони здоров’я після консультації з лікарем.
Вакцини БЦЖ є частиною поставки вакцин, які Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).
Розподіл препаратів до областей координує Центр громадського здоров’я.
У ЦГЗ пояснюють, що для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.
Передається туберкульоз повітряним шляхом — під час кашлю, чхання від людини, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.
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