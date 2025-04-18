​СБУ закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

Ворог може готувати теракти і створювати штучні конфлікти між конфесіями.

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

У спецслужбі зазначили, що росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності, зокрема, створюють штучні конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Також окупанти продовжують залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі нашої держави.

«Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились – на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву», - наголосили в СБУ.

Серед порад спецслужби:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що є дані від спецслужб про можливі нові удари Росії.