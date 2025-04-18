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​СБУ закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

Ворог може готувати теракти і створювати штучні конфлікти між конфесіями.

​СБУ закликала українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня
Великдень. Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві (УГКЦ)
Фото: Київська Архиєпархія УГКЦ

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня.

У спецслужбі зазначили, що росіяни використовують великий арсенал заходів підривної діяльності, зокрема, створюють штучні конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад.

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Також окупанти продовжують залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі нашої держави.

«Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились – на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву», - наголосили в СБУ.

Серед порад спецслужби:

  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що є дані від спецслужб про можливі нові удари Росії.

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