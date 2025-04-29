У Запоріжжі жінка захворіла на ботулізм після відвідування косметологічної процедури: що сталося

У Запоріжжі жінка захворіла на ботулізм після косметичної процедури.

Цей рідкісний для регіону і країни випадок був спричинений введенням ін’єкції ботулотоксину, який використовується для запобігання появі зморшок.

Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У пацієнтки діагностували ятрогенний ботулізм, який є однією з форм звичайного ботулізму і відрізняється тільки шляхом потрапляння ботулотоксину до організму.

За словами медичної директорки Запорізької обласної інфекційної лікарні Ольги Андрієнко, спочатку у жінки стався птоз — обвисання повік. На 3-4 день з'явилось порушення ковтання. Коли вже жінка не могла ковтати не тільки тверду, але й рідку їжу, вона звернулась за медичною допомогою. Ковтання у пацієнтки було порушене настільки, що протягом 7 діб її годували через зонд.

Після успішного лікування пацієнтку на 15 день виписали, однак опущення повік у неї залишилося.

“У нас викликає стурбованість сам факт реєстрації випадку ятрогенного ботулізму в Запорізькому регіоні. Ми ніяким чином не заперечуємо право жінки бути вродливою. Ми знаємо класичний вислів, що краса вимагає жертв, але вона не вимагає людських жертвоприношень”, - каже заступник генерального директора з питань профілактики інфекційних хвороб Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак.

Він закликав тих, хто наважився на процедуру з введенням ботоксу, робити це у цивілізованих умовах, щоб це робили виключно люди, які володіють навичками, а медичний препарат був гарантованої якості та безпеки.

Ботулізм – це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. Зазвичай зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування.

Ботулотоксин вражає насамперед своєю нейротоксичною дією, що призводить до блокування нервових імпульсів. Це спричиняє параліч м’язів, що може бути використане в медицині для розслаблення м’язів, як у випадку з косметичними процедурами, так і для лікування деяких захворювань.

При потраплянні ботулотоксина з їжею у травну систему викликає тяжке отруєння та проявляється найчастіше такими симптомами як:

м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),

сильно виражена сухість у роті,

нечіткий зір (немов «сітка» або «туман» перед очима) та/або виражене двоїння предметів.

Ці симптоми пов’язані з паралічем м’язів, тому за підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.