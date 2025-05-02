Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Наслідки масової міграції: уроки Європи для України
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
Замах на Стерненка вчинили з вогнепальною зброєю. СБУ розповіла перші деталі про напад
ГоловнаЗдоров'я

“Не пропускати можливості, мати позитивний настрой та знати міру”: найстаріша жінка світу розповіла про секрет довголіття

Найстарішою людиною у світі стала 115-річна мешканка Великої Британії Етель Катерем.

“Не пропускати можливості, мати позитивний настрой та знати міру”: найстаріша жінка світу розповіла про секрет довголіття
Фото: guinnessworldrecords

“Кажіть “так” можливостям, майте позитивний настрій та знайте у всьому міру”, - пояснює Етель секрет свого довголіття.

Історію жінки розповідають у Книзі рекордів Гіннесса.

Етель отримала титул найстаршої людини у світі після смерті 116-річної черниці з Бразилії Інах Канабарро Лукас.

Нова рекордсменка народилася 21 серпня 1909 року, у багатодітній родині. Одна з її сестер також прожила дуже довге життя: 104 роки.

Коли Етель було 18, вона поїхала в Індію, де працювала нянею в британській родині. Однак вона прагнула пригод і вирушила у тритижневу подорож на кораблі самостійно в 1927 році. Етель познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 1931 році, він був майором британської армії. Вони одружилися в 1933 році. Жили на Гібралтарі та у Гонконгу.

Згодом Етель повернулася до справи свого життя – догляду за дітьми. Вона створила у Гонконгу дитячий садок, де навчала вихованців англійської мови, мистецтвам та ремеслам.

Етель у листопаді 2024
Фото: guinnessworldrecords
Етель у листопаді 2024

У Етель і Нормана було 2 дочки. Чоловік Етель помер у 1976 році. Вона успадкувала від Нормана автомобіль, який сама водила до 97 років.

Своїх обох дочок жінка також пережила, однак у неї є троє онучок та п'ятеро правнуків. Сьогодні Етель має міцне здоров'я та любить проводити свої дні, сидячи на сонці в саду будинку для літніх людей, який назвали на її честь «Сад Етель». Жінка слухає у саду спів птахів, а у вітальні - класичну музику.

Коли її попросили розкрити секрет свого довголіття, вона сказала: «Говоріть «так» кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру».

Етель на Різдво 2024
Фото: guinnessworldrecords
Етель на Різдво 2024

Етель — остання жива людина у світі, народжена в 1909 році. Вона остання британка, народжена до 1913 року. Етель також є однією з найстаріших людей, які пережили COVID-19, заразившись ним у 2020 році у віці 110 років.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies