“Не пропускати можливості, мати позитивний настрой та знати міру”: найстаріша жінка світу розповіла про секрет довголіття

“Кажіть “так” можливостям, майте позитивний настрій та знайте у всьому міру”, - пояснює Етель секрет свого довголіття.

Історію жінки розповідають у Книзі рекордів Гіннесса.

Етель отримала титул найстаршої людини у світі після смерті 116-річної черниці з Бразилії Інах Канабарро Лукас.

Нова рекордсменка народилася 21 серпня 1909 року, у багатодітній родині. Одна з її сестер також прожила дуже довге життя: 104 роки.

Коли Етель було 18, вона поїхала в Індію, де працювала нянею в британській родині. Однак вона прагнула пригод і вирушила у тритижневу подорож на кораблі самостійно в 1927 році. Етель познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 1931 році, він був майором британської армії. Вони одружилися в 1933 році. Жили на Гібралтарі та у Гонконгу.

Згодом Етель повернулася до справи свого життя – догляду за дітьми. Вона створила у Гонконгу дитячий садок, де навчала вихованців англійської мови, мистецтвам та ремеслам.

Фото: guinnessworldrecords Етель у листопаді 2024

У Етель і Нормана було 2 дочки. Чоловік Етель помер у 1976 році. Вона успадкувала від Нормана автомобіль, який сама водила до 97 років.

Своїх обох дочок жінка також пережила, однак у неї є троє онучок та п'ятеро правнуків. Сьогодні Етель має міцне здоров'я та любить проводити свої дні, сидячи на сонці в саду будинку для літніх людей, який назвали на її честь «Сад Етель». Жінка слухає у саду спів птахів, а у вітальні - класичну музику.

Коли її попросили розкрити секрет свого довголіття, вона сказала: «Говоріть «так» кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру».

Фото: guinnessworldrecords Етель на Різдво 2024

Етель — остання жива людина у світі, народжена в 1909 році. Вона остання британка, народжена до 1913 року. Етель також є однією з найстаріших людей, які пережили COVID-19, заразившись ним у 2020 році у віці 110 років.