В Україні провели понад 400 тис. неонатальних скринінгів немовлят і виявили 646 рідкісних захворювань

В Україні проведено понад 400 тисяч досліджень новонароджених у межах програми розширеного неонатального скринінгу.

Це дозволило вчасно виявити 646 випадків рідкісних захворювань, серед яких 56 — спінальна м’язова атрофія (СМА).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найбільше досліджень зробили у Львівському регіональному центрі неонатального скринінгу: понад 146 тисяч. У Київському регіональному центрі — понад 132 тисячі, понад 73 тисячі — у Криворізькому регіональному центрі і понад 57 тисяч — у Харківському регіональному центрі.

Неонатальний скринінг — це безоплатне медичне обстеження новонароджених на певні вроджені або рідкісні захворювання, які на ранньому етапі можуть не мати симптомів, але можуть призвести до важких наслідків, якщо не почати лікування вчасно. Воно проводиться на 1–3 день після народження. З п’ятки новонародженого беруть краплю крові, яку надсилають до лабораторії.

Дослідження є добровільним, але МОЗ наполегливо рекомендує його проходити.

Програма стартувала у жовтні 2022 року. До цього в Україні немовлят перевіряли лише на 4 спадкові хвороби. Зараз — на 21.