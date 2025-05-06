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Як читання впливає на мозок людей — дослідження

Вчені дослідили, як впливає читання на людський мозок.

Як читання впливає на мозок людей — дослідження
Фото: ТСН

Дослідники з Інституту когнітивних та мозкових наук імені Макса Планка нещодавно переглянули багато з цих попередніх досліджень, щоб пролити світло на загальні закономірності активності мозку, пов'язані з читанням.

Про це повідомляє Medical xpress.

Їхня стаття, опублікована в Neuroscience & Biobehavioral Reviews, пропонує комплексний огляд ділянок мозку та процесів, що беруть участь у різних типах читання.

«Грамотність є ключем до соціальних контактів, освіти та працевлаштування, а також суттєво впливає на самопочуття та психічне здоров'я», – пишуть Сабріна Туркер, Беатріс Фумагаллі та їхні колеги у своїй статті.

У рамках свого нещодавнього дослідження вчені проаналізували результати понад 150 досліджень, які вивчали моделі активації мозку людей під час читання різних текстів різними мовами, використовуючи різні методи візуалізації.

У цих дослідженнях учасників просили прочитати літери, слова, які нічого не означають, змістовні слова, речення та цілі тексти.

«Ми виявили високу специфічність обробки для читання літер, слів, речень та текстів виключно в лівих півкулях», – написали дослідники.

Дослідники виявили ділянки мозку, які зазвичай активуються під час читання, та ділянки, які безпосередньо сприяють обробці літер, слів та цілих текстів.

Зокрема, вони виявили, що читання літер активує лише один кластер нейронів у лівій потиличній корі, тоді як читання слів, речень та цілих текстів активує також різні інші ділянки.

Також вчені виявили відмінності в активації мозку, коли люди читають вголос та про себе. Читання вголос активує ділянки мозку, пов'язані з рухом та обробкою звуку.

Результати оглядового дослідження можуть пролити світло на нейронні процеси, які відрізняються у людей, які відчувають труднощі під час читання, наприклад, у людей з дислексію або іншими розладами навчання.

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