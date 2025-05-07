Скільки грошей заробили приватні медзаклади у 2023-2024 роках - дослідження

Дохід приватних медзакладів України за 2024 рік склав близько 64,7 млрд грн.

У 2023-му приватники заробили 45,7 млрд грн.

Про це йдеться у дослідженні YC.Market.

Аналітики визначили 15 найбільших приватних медичних закладів за загальним обсягом доходів за період 2023-2024 рр.

Станом на кінець квітня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 7768 приватних медзакладів.

До рейтингу найбільших приватних клінік за сукупним доходом за 2023-2024 років увійшли:

Київська мережа “Добробут” (5,7 млрд грн);

лабораторна мережа “ДІЛА” (4,85 млрд грн);

лабораторна мережа “Сінево Україна» (4,29 млрд грн);

“Медичний дім Odrex” в Одесі (1,92 млрд грн);

“Біофарма Плазма” (близько 1,53 млрд грн доходу);

лабораторія “Ескулаб” (1,49 млрд грн);

“Сінево Схід” (1,46 млрд грн);

CSD Lab (1,46 млрд грн);

“Medix-Ray International Group” (1,23 млрд грн);

Універсальна клініка “Оберіг” (1,16 млрд грн);

Мережа діалізних центрів “Фрезеніус Медикал Кер Україна” (1,14 млрд грн);

компанія “Неомед 2007” — (1,13 млрд грн);

Одеський приватний медцентр “Медікап” (0,98 млрд грн);

“Інститут Гіалуаль” (0,98 млрд)

клініка “Медіком” (0,94 млрд).

Загальний оборот 15 найдохідніших приватних клінік за період 2023-2024 рр. становить понад 30 млрд грн. В середньому дохід у 2024 році проаналізованих приватних медичних закладів зріс на 26% в порівнянні із 2023 роком. П'ять з них – мережі лабораторій. 12 з 15 проаналізованих медичних закладів мають в структурі власності іноземні компанії.

Також аналітики зазначили, що приватна медицина в Україні залишається сконцентрованою у Києві, і на них сумарно припадає понад 13 млрд грн виручки у 2024 році (75% від сумарного доходу всіх 15 компаній). На Одеську область припадає приблизно 1,66 млрд грн (близько 9,5%), на Львівщину ~0,95 млрд (5,4%), на Дніпропетровщину ~0,81 млрд (4,6%). Інші регіони у топ-15 не представлені.