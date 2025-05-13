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14-15 травня на Відрадному в Києві проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А

Обстеження триватиме з 10:00 до 14:00. 

14-15 травня на Відрадному в Києві проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А
Ілюстративне фото
Фото: МОЗ

У Соломʼянському районі Києва проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Через непоодинокі випадки захворюваності на гепатит А в мікрорайоні Відрадний Соломʼянського району Києва проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А.

Обстеження проходитиме 14-15 травня з 10:00 до 14:00.

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Локація - центральний вхід до парку "Відрадний”, вул. Академіка Шалімова, 37-а.

Крім того фахівці ЦПМСД №1 Солом'янського району забезпечать можливість підписання декларації з лікарем для тих, хто раніше не обрав сімейного лікаря або педіатра, але має таке бажання.

  • У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А (хвороба Боткіна), як серед дорослих, так і серед дітей. З 5 по 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання.
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