14-15 травня на Відрадному в Києві проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А

У Соломʼянському районі Києва проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я КМДА.

Через непоодинокі випадки захворюваності на гепатит А в мікрорайоні Відрадний Соломʼянського району Києва проведуть виїзне обстеження на інфікування вірусом гепатиту А.

Обстеження проходитиме 14-15 травня з 10:00 до 14:00.

Локація - центральний вхід до парку "Відрадний”, вул. Академіка Шалімова, 37-а.

Крім того фахівці ЦПМСД №1 Солом'янського району забезпечать можливість підписання декларації з лікарем для тих, хто раніше не обрав сімейного лікаря або педіатра, але має таке бажання.