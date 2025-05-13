Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
ГоловнаЗдоров'я

У Рівному суд поновив на посаді ректора медакадемії, якого звинувачували у розтраті бюджетних грошей

Рівненський міський суд поновив на посаді ректора Рівненської медичної академії Ростислава Сабадишина, якого у січні звільнили через заяву колег про розтрату бюджетних коштів.

У Рівному суд поновив на посаді ректора медакадемії, якого звинувачували у розтраті бюджетних грошей
Фото: Четверта влада

Сабадишин оскаржив звільнення в суді.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Службове розслідування щодо Ростислава Сабадишина ініціювали 29 листопада 2024 року. Директорка фахового коледжу Рівненської медичної академії повідомила про неналежне виконання посадовцем службових обов’язків і розтрату бюджетних грошей.

Під час перевірки профільна комісія обласної ради підтвердила низку інших порушень.

За результатами службової перевірки 13 січня 2025 року голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш видав розпорядження про дострокове розірвання контракту з Ростиславом Сабадишином.

Однак ексректор оскаржив звільнення в суді. 8 травня суддя Олександр Тимощук позов Ростислава Сабадишина задовольнив і скасував розпорядження голови обласної ради про результати службового розслідування та звільнення його з посади ректора.

Суд поновив Ростислава Сабадишина на посаді ректора Рівненської медичної академії і зобов’язав виплатити чиновнику 255,4 тис. грн зарплати.

За цей час у навчальному закладі виникло декілька корупційних скандалів. Зокрема, студенти та випускники розповіли журналістам «Четвертої влади», що їм доводилося платити за оцінки на складанні іспитів та навіть за вступ. Трьох викладачів із медичного коледжу затримували за хабарництво, проте після цього вони продовжили працювати та викладати у навчальному закладі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies