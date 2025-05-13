У Рівному суд поновив на посаді ректора медакадемії, якого звинувачували у розтраті бюджетних грошей

Рівненський міський суд поновив на посаді ректора Рівненської медичної академії Ростислава Сабадишина, якого у січні звільнили через заяву колег про розтрату бюджетних коштів.

Сабадишин оскаржив звільнення в суді.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Службове розслідування щодо Ростислава Сабадишина ініціювали 29 листопада 2024 року. Директорка фахового коледжу Рівненської медичної академії повідомила про неналежне виконання посадовцем службових обов’язків і розтрату бюджетних грошей.

Під час перевірки профільна комісія обласної ради підтвердила низку інших порушень.

За результатами службової перевірки 13 січня 2025 року голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш видав розпорядження про дострокове розірвання контракту з Ростиславом Сабадишином.

Однак ексректор оскаржив звільнення в суді. 8 травня суддя Олександр Тимощук позов Ростислава Сабадишина задовольнив і скасував розпорядження голови обласної ради про результати службового розслідування та звільнення його з посади ректора.

Суд поновив Ростислава Сабадишина на посаді ректора Рівненської медичної академії і зобов’язав виплатити чиновнику 255,4 тис. грн зарплати.

За цей час у навчальному закладі виникло декілька корупційних скандалів. Зокрема, студенти та випускники розповіли журналістам «Четвертої влади», що їм доводилося платити за оцінки на складанні іспитів та навіть за вступ. Трьох викладачів із медичного коледжу затримували за хабарництво, проте після цього вони продовжили працювати та викладати у навчальному закладі.