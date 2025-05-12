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На Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А

В одному з сіл Закарпаття ввели карантин.

На Закарпатті зафіксували спалах гепатиту А
Фото: МОЗ

В одномі із сіл Закарпатської області зафіксували спалах гепатиту А. Там ввели карантин та заборонили масові заходи.

Про це інформує Хустська міська рада.

"У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру", ідеться у повідомленні.

У зв’язку з цим:

  • заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня;
  • закрито заклади освіти села Іза - впроваджено карантин;
  • проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;
  • до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.
  • Місцевих закликають уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти; вживати лише кип’ячену або бутильовану воду та дотримуватися правил особистої гігієни.

"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", наголошують у міськраді.

Фото: Хустська міська рада

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