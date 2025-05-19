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Там, де нема стаціонарних аптек: в Україні працюють 29 мобільних аптечних пунктів

Станом на травень 2025 року в Україні працює 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях.

Там, де нема стаціонарних аптек: в Україні працюють 29 мобільних аптечних пунктів
Фото: moz.gov.ua

Ще один — готується до виїзду найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазвичай маршрути охоплюють населені пункти, де повністю відсутні стаціонарні аптеки. Це найвіддаленіші громади, прифронтові райони, села з обмеженим доступом до медичної інфраструктури. 

“Ми запустили першу мобільну аптеку в січні 2024 року — з одного маршруту в Харківській області. Сьогодні їхні маршрути охоплюють понад 1000 населених пунктів — це тисячі людей, які отримали реальний доступ до ліків там, де раніше не було жодної аптеки”, - каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі найбільше населених пунктів охоплюють маршрути мобільних аптек в Харківській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях. За кількістю працюючих мобільних аптек лідирують ті ж регіони — по три пункти в кожній. Ініціативу підтримують як комунальні, так і приватні оператори: 14 мобільних аптек працюють на базі державних та комунальних підприємств, 15 — на базі приватних.

Завдяки роботі мобільних аптек ліками вже забезпечено понад 70 тисяч пацієнтів. Водночас згідно з даними Держлікслужби, у них погашено понад 4000 електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». Найбільшим попитом серед пацієнтів користуються ліки від тиску, серцеві препарати, знеболювальні, вітаміни та засоби для покращення травлення.

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