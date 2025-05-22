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Чому місцева влада не відчуває відповідальності за свої комунальні медзаклади — пояснює експерт

Місцеві громади не можуть впоратися з медзакладами, які їм належать.

Чому місцева влада не відчуває відповідальності за свої комунальні медзаклади — пояснює експерт
Керівник району відвідав міську лікарню № 12
Фото: Печерська РДА

Влада не впливає на ці заклади, тому що все ще сприймає їх як окрему систему.

Про це розповів співзасновник Харківської експертної групи підтримки медреформи Михайло Довгопол в інтерв'ю проєкту LB.ua “Боляче”.

Перша причина такої ситуації,на думку експерта, це – така собі сакральність медпрофесії. “Що тільки лікарі можуть навіть розмовляти про медицину. Коли ми в 2017-му році брали участь в медреформі і спілкувались з лікарською спільнотою, то перше питання від них, більше не було ніяких: "Ви лікар?" Якщо ні, що ви тут робите?” - каже він.

За словами Довгопола, медсистему зсередини змінювати неможливо, тому що нема ані важелів, ані мотивації це робити.

“Тут обов'язково має бути насамперед пацієнський запит, або запит громади. А з іншого боку – експертиза управлінська, фінансова тощо, тому що вона в медсистемі була відсутня”, - говорить експерт.

Він пояснює, що законодавством визначена тільки роль громади як власника медзакладу, там чітко прописано, що громада має робити як власник, але не як замовник. Тому роль місцевої влади зводиться до ремонтів відділень та закупівлі обладнання.

“Влада насправді не впливає на ці заклади, все ще сприймає їх як окрему систему. Головне, щоб не було конфліктів, щоб не перекривали траси, щоб пацієнти нормально до цього ставились. Більше владу нічого не цікавить. Наслідки роботи закладів владу теж. У фокусі – тільки доступ до меддопомоги. Доступ є, влада впоралась”, - каже Довгопол.

Він зазначає, що проблема в тому, що громада неспроможна керувати медзакладами системно, а лише шматками.

“У нас по всій країні, грубо кажучи, шиється сорочка – там рукав, там інший. І ніхто не збирає цю сорочку докупи, щоб подивитися, воно хоч все однакове?”- каже він.

Повністю розмову читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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