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Армія РФ атакувала 9 населених пунктів Харківщини

Армія РФ атакувала 9 населених пунктів Харківщини
Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 8 некерованих авіаційних ракет;
  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Шахед»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, 3 приватні будинки;
  • у Ізюмському районі пошкоджено приміщення 2 цивільних підприємств.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

  • У Харківській області, на околиці Балаклії, трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.
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