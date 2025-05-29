Армія РФ атакувала 9 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 8 некерованих авіаційних ракет;
- 3 КАБ;
- 9 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Шахед»;
- 3 fpv-дрони;
- 1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, 3 приватні будинки;
- у Ізюмському районі пошкоджено приміщення 2 цивільних підприємств.
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.
- У Харківській області, на околиці Балаклії, трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.