Армія РФ атакувала 9 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

8 некерованих авіаційних ракет;

3 КАБ;

9 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Шахед»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, 3 приватні будинки;

у Ізюмському районі пошкоджено приміщення 2 цивільних підприємств.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.