Головне за середу, 28 травня: авіаудари по Сумщині, бої на Покровському та Курському напрямку, підготовка до чергових перемовин

Бойові дії на Донеччині, 114 бойових зіткнень, ворожі обстріли, "бавовна" на "Радузі", угода з Німеччиною щодо далекобійного озброєння, правила поведінки для військовослужбовців ТЦК. Яким запам’ятається 1190-й день повномасштабної війни.

Міністр оборони України Рустем Умєров передав керівникові російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

За словами Умєрова, після перемовин між Україною і РФ у Туреччині 16 травня «світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню».

«На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював. Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу. Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ», - розповів міністр.

Умєров підтвердив готовність України до «повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи».

Росія пропонує провести наступні переговори з Україною у Стамбулі 2 червня.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 28 травня на фронті відбулося 114 боєзіткнень.

Ворог тисне на Покровському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку – в новині.

Російська армія скинула чотири КАБи на цивільне населення Есманьської громади Сумщини.

Унаслідок авіаударів загинула 74-річна жінка.

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі "Радуга" ім. Березняка», який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви, повідомили LB.ua джерела.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства.

Завод входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» та виготовляє крилаті ракет різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими Росія тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

Докладніше – в новині.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та глава українського оборонного відомства Рустем Умеров підписали в Берліні угоду про фінансування далекобійної зброї, виробленої в Україні.

Згідно з угодою, Німеччина фінансуватиме майбутнє виробництво систем далекобійного озброєння в Україні.

Докладніше – в новині.

Фейкові організації, створені російськими спецслужбами, імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає ГУР, цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців.

ГУР повідомляє, що сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які перебувають у полоні.

Саме тому родинам полонених слід звертатися винятково до українських державних органів і не вірити кишеньковим структурам російських спецслужб незалежно від їхньої назви та декларованих задач. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців.

Додамо, що, за словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олега Гущина, РФ утримує українських полонених у понад 300 таборах і тюрмах як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та в Білорусі.

До об’єктів, де росіяни утримують українських полонених, не мають доступу ні правозахисники, ні представники Червоного Хреста.

Командування Сухопутних військ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає Укрінформ. "Справді було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - розповів Саранцев, висловивши сподівання, що завдяки цьому вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

Подробиці – в новині.

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