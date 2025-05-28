Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

Надвечір 28 травня російська окупаційна армія поранила ще одного мешканця Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Близько 17:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару 51-річний чоловік дістав вибухову травму та садна голови.
Поранений чоловік перебуває в лікарні, йому надають необхідну допомогу.
- 28 травня у селі Кізомис Херсонської області російські війська атакували з безпілотника жителя.
- Того ж дня ворожий дрон атакував село Томина Балка, де поранень зазнала жінка.