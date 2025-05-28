Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

Поранений чоловік перебуває в лікарні, йому надають необхідну допомогу.

“Близько 17:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Надвечір 28 травня російська окупаційна армія поранила ще одного мешканця Херсонської області .

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