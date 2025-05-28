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Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця

51-річний чоловік дістав вибухову травму та садна голови. 

Росіяни поранили на Херсонщині мирного мешканця
Ілюстративне фото

Надвечір 28 травня російська окупаційна армія поранила ще одного мешканця Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько 17:00 росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки”, - йдеться у повідомленні. 

Внаслідок російського удару 51-річний чоловік дістав вибухову травму та садна голови. 

Поранений чоловік перебуває в лікарні, йому надають необхідну допомогу.

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