ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Відповідне рішення очікується під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у червні.

Європейський Союз має намір продовжити дію тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.

Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, передає «Європейська правда».

Відповідне рішення очікується під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 12–13 червня в Люксембурзі.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", — заявив дипломат.

Він зазначив, що рішення Єврокомісії було зумовлене безпековою ситуацією в Україні, яка, за його словами, "не покращується".

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, і близько третини — діти. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", — додав Ченцов.

Водночас у ЄС триває дискусія щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист. За словами Ченцова, наступного тижня до Брюсселя з візитом прибуде міністр національної єдності Олексій Чернишов. Він обговорюватиме це питання з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими посадовцями.

За результатами консультацій Єврокомісія має окреслити своє бачення того, як може бути завершена дія директиви про тимчасовий захист після березня 2027 року.