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ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Відповідне рішення очікується під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у червні.

ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Всеволод Ченцов
Фото: LB.ua

Європейський Союз має намір продовжити дію тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року. 

Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, передає «Європейська правда».

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Відповідне рішення очікується під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 12–13 червня в Люксембурзі.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", — заявив дипломат.

Він зазначив, що рішення Єврокомісії було зумовлене безпековою ситуацією в Україні, яка, за його словами, "не покращується".

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, і близько третини — діти. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", — додав Ченцов.

Водночас у ЄС триває дискусія щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист. За словами Ченцова, наступного тижня до Брюсселя з візитом прибуде міністр національної єдності Олексій Чернишов. Він обговорюватиме це питання з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими посадовцями.

За результатами консультацій Єврокомісія має окреслити своє бачення того, як може бути завершена дія директиви про тимчасовий захист після березня 2027 року.

  • Днями стало відомо, що ЄС розглядає наступні кроки щодо правової бази захисту українських біженців, які шукають притулку через повномасштабне вторгнення РФ. Наступні пропозиції будуть представлені у червні.
  • Міністр національної єдності Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook згодом прокоментував чутки щодо можливого припинення країнами Євросоюзу програми тимчасового захисту для українців,.
  • За словами урядовця, міністерство "продовжує уважно стежити за ситуацією" та "відстоює права кожного громадянина, який покинув дім через агресію Росії".
  • Чернишов повідомив, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за його участі щодо терміну дії тимчасового захисту. Позиція України полягає в тому, що цей статус має бути продовжений і зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру - проте "не може тривати вічно".
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