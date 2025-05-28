Умєров передав росіянам документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню

«Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ», - заявив міністр.

Міністр оборони України Рустем Умєров передав керівникові російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

За словами Умєрова, після перемовин між Україною і РФ у Туреччині 16 травня «світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню».

«На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював. Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу. Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ», - розповів міністр.

Умєров підтвердив готовність України до «повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи».

«Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ», - зауважив глава Міноборони.

Умєров наголосив, що «Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною», тому «зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена».

Міністр додав, що росіянами обіцяли передати свій меморандум одразу після обміну.

«Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», - наголосив міністр.