Десятеро мешканців Херсонщини поранені через російські атаки

Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області.

Упродовж доби унаслідок російських атак поранені 10 мешканців Херсонщини. Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Білозерка, Берислав, Антонівка, Осокорівка, Томарине, Зміївка, Шляхове, Станіслав, Олександрівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Біляївка, Микільське, Томина Балка, Раківка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Понятівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопроводи, господарські будівлі та приватні автомобілі.