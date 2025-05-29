Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні
Bild: Росія отримує за експорт у ЄС більше, ніж країни блоку допомагають Україні
Росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах (доповнено)
Росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах (доповнено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
ГоловнаСуспільствоВійна

Десятеро мешканців Херсонщини поранені через російські атаки

Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області. 

Десятеро мешканців Херсонщини поранені через російські атаки
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж доби унаслідок російських атак поранені 10 мешканців Херсонщини. Ворог завдав ударів по 40 населених пунктах області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Білозерка, Берислав, Антонівка, Осокорівка, Томарине, Зміївка, Шляхове, Станіслав, Олександрівка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Біляївка, Микільське, Томина Балка, Раківка, Кізомис, Садове, Придніпровське, Новодмитрівка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Костирка, Понятівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопроводи, господарські будівлі та приватні автомобілі.

  • Нещодавно у Херсоні росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. 
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies