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​Армія РФ втратила 1050 солдатів упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 984 940 осіб.

​Армія РФ втратила 1050 солдатів упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 окупантів, 1 бойову броньовану машину ворога, 31 артилерійську систему, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10864 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28386 (+31) од,
  • РСЗВ – 1397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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