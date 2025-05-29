​Армія РФ втратила 1050 солдатів упродовж доби

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 окупантів, 1 бойову броньовану машину ворога, 31 артилерійську систему, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10864 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од,
- артилерійських систем – 28386 (+31) од,
- РСЗВ – 1397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1171 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Дані уточнюються.