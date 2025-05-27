Окупанти дроном атакували комунальників у Херсоні, є поранені

Сьогодні, 27 травня, близько восьмої ранку у Херсоні росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. Є поранені.

Як повідомили у ОВА, спочатку до лікарні доставили двох жінок віком 44 та 61 рік, а також двох чоловіків, 67 та 58 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми і контузії. Їх стан оцінюють як легкий.

Згодом до лікарні доставили ще двох комунальників.

Чоловіки, яким 43 та 49 років, дістали вибухові травми і контузії. Медики надають їм необхідну допомогу.