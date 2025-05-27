На Херсонщині росіяни поранили 8 людей, серед постраждалих є діти

Упродовж доби в Херсонській обаласті росіяни поранили 8 людей, зокрема двох дітей. Від атак агресора постраждали 33 населені пункти.

Про це повідомив начальник ОВА Оленксандр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Крупиця, Червоний Маяк, Томарине, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.