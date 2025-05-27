WSJ: Трамп зважує можливість запровадити санкції проти Росії вже цього тижня

Видання The Wall Street Journal із власних джерел дізналося про можливість запровадження Білим домом значних антиросійських санкцій вже цього тижня.

За інформацією журналістів з Вашингтона, президент США Дональд Трамп відчуває розчарування тим, що російський диктатор Путін продовжує атакувати Україну. Республіканця також не влаштовує занадто повільний темп мирних переговорів.

Ймовірно, санкції не будуть містити значних банківських обмежень, проте до них увійдуть "інші засоби тиску на Кремль", щоб той погодився на 30-денне припинення вогню. При цьому залишається можливість того, що Трамп вирішить так і не використовувати жодних важелів впливу.

WSJ стверджують, що президент "втомився від мирних переговорів" і цілком може остаточно відмовитися від участі в них, якщо "останній поштовх" теж не дасть бажаного результату.