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Зеленський: Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить

"Путін та його оточення не планують завершувати війну".

Зеленський: Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Під час вечірнього звернення Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія не планує завершувати війну і цьому доказ масштабні та зухвалі російські удари по Україні. Тільки посилення санкцій змусять Путіна поважати дипломатію.

"Російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір Путіна, вибір Росії – вибір воювати далі та руйнувати життя", — наголошує Зеленський. 

Президент зазначає, що після зустрічі у Стамьулі росіяни "начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир" і витратили на це більше тижня. 

"Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність", — додає глава держави. 

Президент висловив вдячність всім союзникам, які розуміють, що потрібен сильніший тиск на РФ. 

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"Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги: усі вони повинні поважати світ. Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити", — відзначає президент Зеленський.

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