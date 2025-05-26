Росіяни поранили мирного мешканця на Херсонщиі

Вдень 26 травня російські військові атакували з БпЛА автомобіль у Комишанах Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з дрона 42-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію”, - йдеться у повідомленні.
Лікарі надали пораненому чоловіку необхідну допомогу. Тепер він лікуватиметься амбулаторно.
- Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Комишанах Херсонської області. Двоє дітей постраждали.
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Російський дрон атакував цивільне авто у Корабельному районі Херсона. Унаслідок ворої атаки постраждав 55-річний чоловік.