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Росіяни поранили мирного мешканця на Херсонщиі

Чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Росіяни поранили мирного мешканця на Херсонщиі
Ілюстративне фото

Вдень 26 травня російські військові атакували з БпЛА автомобіль у Комишанах Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона 42-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію”, - йдеться у повідомленні.

Лікарі надали пораненому чоловіку необхідну допомогу. Тепер він лікуватиметься амбулаторно.

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