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У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто

55-річний чоловік зазнав контузії.

У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто
Фото: ДСНС

Російський дрон атакував цивільне авто у Корабельному районі Херсона. Унаслідок ворої атаки постраждав 55-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона. Через ворожий удар 55-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", — ідеться у повідомленні. 

Відомо, що потерпілий самостійно звернувся до медзакладу. Він лікуватиметься амбулаторно.

  • За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще чотири дістали поранень. 
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