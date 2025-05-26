У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто

Російський дрон атакував цивільне авто у Корабельному районі Херсона. Унаслідок ворої атаки постраждав 55-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль у Корабельному районі Херсона. Через ворожий удар 55-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що потерпілий самостійно звернувся до медзакладу. Він лікуватиметься амбулаторно.