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Унаслідок обстрілів ворога на Донеччині поранено шістьох людей

Росіяни обстріляли 21 населений пункт, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків. 

Унаслідок обстрілів ворога на Донеччині поранено шістьох людей

За минулу добу у Донецькій області внаслідок російських обстрілів було поранено шестеро людей, повідомили у Національній поліції.

Ворог обстріляв 21 населений пункт, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків. 

У Добропіллі через дронову атаку поранено цивільну особу. Ще один поранений – у Родинському.

Сіверськ росіяни обстріляли з артилерії, там поранили цивільного жителя. У Розкішному Іллінівської громади ворог поцілив FPV-дроном по цивільному авто – травмовано людину. Три дрони влучили по Миколайпіллю Дружківської громади, у селі поранили чоловіка.

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Внаслідок удару дрона по околицях Андріївки Краматорського району поранень зазнала цивільна особа, пошкоджено вантажівку.

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