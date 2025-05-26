Росіяни обстріляли 21 населений пункт, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків.

За минулу добу у Донецькій області внаслідок російських обстрілів було поранено шестеро людей, повідомили у Національній поліції.

Ворог обстріляв 21 населений пункт, руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 13 житлових будинків.

У Добропіллі через дронову атаку поранено цивільну особу. Ще один поранений – у Родинському.

Сіверськ росіяни обстріляли з артилерії, там поранили цивільного жителя. У Розкішному Іллінівської громади ворог поцілив FPV-дроном по цивільному авто – травмовано людину. Три дрони влучили по Миколайпіллю Дружківської громади, у селі поранили чоловіка.

Внаслідок удару дрона по околицях Андріївки Краматорського району поранень зазнала цивільна особа, пошкоджено вантажівку.