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На Миколаївщині затримали агента РФ, який був одним із інформаторів Лебедєва

Зрадником виявився 57-річний місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики.

На Миколаївщині затримали агента РФ, який був одним із інформаторів Лебедєва
Затриманий інформатор
Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали ще одного коригувальника повітряних атак РФ по області. Зрадником виявився 57-річний місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики. 

Як повідомили у СБУ, основним завданням агента був пошук і передача координат блокпостів та інших місць зосередження українських захисників, а також розвідка локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки.

Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито у побутових справах.

Зібрані дані він надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на фсб і воєнну розвідку РФ. Потім Лебедєв пересилав цю інформацію своїм кураторам.

Кіберфахівці СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Із початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 30 учасників інформаторів «Лохматого». Більшість з них уже отримали тюремні строки.

  • Самому Лебедєву минулого року суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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