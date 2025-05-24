У Миколаєві працюють над створенням Центру підводного розмінування за допомогою Данії.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Посол Данії Олє Егберг Міккельсен відвідав миколаївських водолазів-саперів. Разом рятувальниками обговорили створення Центру підводного розмінування.

Ознайомилися з організацією та проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах, зокрема – підводного розмінування акваторії.

Очільник Миколаївської ОВА зазначає, що цей візит є важливим кроком до розширення міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту та гуманітарного розмінування.