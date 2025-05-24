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У Миколаєві за допомогою Данії працюють над створенням Центру підводного розмінування

Посол Данії Олє Егберг Міккельсен відвідав миколаївських водолазів-саперів.

У Миколаєві за допомогою Данії працюють над створенням Центру підводного розмінування
Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві працюють над створенням Центру підводного розмінування за допомогою Данії. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Посол Данії Олє Егберг Міккельсен відвідав миколаївських водолазів-саперів. Разом рятувальниками обговорили створення Центру підводного розмінування.

Ознайомилися з організацією та проведенням рятувальних робіт на водних об’єктах, зокрема – підводного розмінування акваторії.

Очільник Миколаївської ОВА зазначає, що цей візит є важливим кроком до розширення міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту та гуманітарного розмінування.

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