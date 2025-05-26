ДПСУ: росіяни намагаються розширити плацдарм для штурмів на Сумщині

Росіяни намагаються розширити напрямки своїх дій у районах Володимирівки та Веселівки.

Російська армія активізувалася на прикордонні Сумської та Харківської областей і застосовує тактику заходу малими штурмовими групами.

Про це повідомляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише "Дзеркало тижня".

Найактивнішими спробами заходу окупантів є напрямки сіл Басівка та Журавка. Також росіяни намагаються розширити напрямки своїх дій у районах Володимирівки та Веселівки.

Попри значні втрати, Росія продовжує кидати в бій ці штурмові групи із застосуванням артилерії, авіації, дронів, щоб знищити позиції українських підрозділів.