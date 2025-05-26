ФСБ в окупованому Криму змушує православну церкву збирати гроші для ЗС РФ, — "Жовта стрічка"

ФСБ посилює тиск на православну церкву в окупованому Криму, змушуючи збирати гроші на російську армію.

Про це інформує рух опору "Жовта стрічка".

За інформацією "Жовтої стрічки", Бахчисарайське благочиння, під так званим "благословенням" митрополії РПЦ у Криму, на зібрані прихожанами гроші купило автомобіль УАЗ і передало його ЗС РФ на Херсонський напрямок.

У русі опору наголошують, тиск окупантів на церкву у Криму є значним — перевірки відбуваються постійно.

"У священстві окупанти залишають лише максимально проросійських осіб, переважно тих, хто приїхав після початку війни. З нещодавніх історій, які російські медіа свідомо замовчують, — кримінальна справа проти настоятеля Святонікольського храму в Сімферополі, отця Миколая, уродженця Західної України, який до останнього відмовлявся впроваджувати проросійські наративи у свої служіння. У підсумку на нього відкрили кримінальну справу з неправдивими звинуваченнями в "домаганнях" до прихожанок", — йдеться в повідомленні.

Як додають активісти "Жовтої стрічки", місцезнаходження отця Миколая наразі невідоме.

На ТОТ Херсонщини російські силовики розпочали репресії щодо українських священників через недостаню підтримку росармії.