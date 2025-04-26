"Жовта Стрічка": на ТОТ Херсонщини росіяни розпочали репресії щодо українських священників

Російські силовики розпочали репресії щодо українських священників через недостаню підтримку росармії.
Про це повідомляє рух опору "Жовта Стрічка".
"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що цього тижня як мінімум до однієї з церков Херсонщини приїхали силовики з рф. Мета: перевірити як саме священники ведуть службу та "провести бесіди", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що напередодні один із місцевих священників відмовився згадувати російських військових у позитивному контексті та не виправдовував війну проти України під час Великодньої служби.
"На це пожалівся хтось з приїжджих з росії, яких на окупованій Херсонщині вже більше 15 000 людей", — додають активісти.
- В окупованих Криму і Скадовську окупанти планують виявляти проукраїнське населення під виглядом навчань та рейдів.