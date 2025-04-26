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На Донеччині унаслідок влучання ворожого дрона постраждали четверо людей

Серед поранених 16-річний юнак.

На Донеччині унаслідок влучання ворожого дрона постраждали четверо людей
обстріли Мирнограда
Фото: Донецька ОВА

У Покровському районі в Шахівській громаді ворожий FPV-дрон влучив у дорогу, унаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких підліток.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"26 квітня 2025 року о 7:15 війська РФ завдали удару по Шахівській ОТГ. Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус. Внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження четверо цивільних, котрі перебували в салоні. Серед постраждалих 16-річний юнак", — ідеться у повідомленні.

У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, а також контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори документують наслідки атаки окупантів.

  • Упродовж доби російська армія здійснили 51 обстріли населених пунктів Донецької області. Загинули дві людини, є поранені. 
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