На Луганщині окупанти підкидають людям зброю та символіку, аби забирати майно

На території тимчасово окупованого Білокуракинського району Луганської області військові ЗС РФ масово проводять фільтраційні заходи. Як повідомляють наші джерела на тимчасово окупованих територіях, росіяни підкидають людям зброю та українську символіку, аби звинуватити їх у злочинах і сфабрикувати проти них справи.

І тільки-но людей забирають у місця несвободи — їхні будинки й майно переходять у розпорядження російських військових. Найчастіше вони заселяються туди самі або віддають нерухомість поплічникам серед місцевих.

Через таку бездіяльність і безкарність окупаційної влади деякі переселенці зі зруйнованих міст Луганщини стали претендувати на будинки, власники яких виїхали з ТОТ.

«Мої знайомі дозволили заселитися сімʼї із Сєвєродонецька. Минув час, і тепер вони просять визнати цей будинок “безхозним” і передати його їм. Аргументують це тим, що вони тут уже тривалий час живуть, наглядають за ним і мають на нього якісь права. От що буває, коли люди роками живуть в атмосфері повного беззаконня. Це породжує в них такі самі думки й відчуття», — повідомляють джерела.