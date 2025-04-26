Сили оборони зупинили російський мотоциклетний штурм на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ, ворог здійснив мотоциклетний штурм.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Минулої доби на Новопавлівському напрямку росіяни на чотирьох мотоциклах намагалися прорвати оборону українських захисників у районі Костянтинополя. У результаті вогневого впливу мототехніка й російські піхотинці знищені.

На Харківському напрямку російська армія безуспішно проводила штурмові дії у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили штурмові дії загарбників біля Малої Шапківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки і Загризового.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб і Нове. Штурмові дії ворога відбиті, погіршення тактичного положення не допущено.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога поблизу Верхньокамʼянського.

На Краматорському і Торецькому напрямках загарбники атакували у напрямках Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного і Торецька. Усі ворожі атаки відбиті.

На Покровському напрямку російська армія продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Новоторецького, Новоукраїнки, Лисівки, Олексіївки, Новосергіївки, Шевченка та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.