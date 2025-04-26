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Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

Зокрема, відомство допустило до експлуатації новий ударний БПЛА «Громило Оптик».

Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні
БпЛА «Громило Оптик»
Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Громило Оптик». 

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, йдеться на сайті МО.

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Дрони «Громило» різних модифікацій вже давно застосовують у бойових діях і мають підтверджені результати ураження ворожої техніки. На запити військових виробник створив модифікацію з рамами на 10 дюймів, здатну нести вибухівку для знищення танків із посиленим захистом і захищених позицій противника.

Нову версію обладнали оптоволоконним каналом управління, а також камерами денного, сутінкового або тепловізійного бачення, що дозволяє точно ідентифікувати цілі в будь-який час доби.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін повдомив, що з початку цього року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 40 зразків БПЛА на оптоволоконному каналі, з них півтора десятка – у квітні. 

  • Цього місяця головком ЗСУ Сирський у коментарі LB.ua повідомив, що українське військо уже отримує дрони на оптоволокні з кабелем довжиною в 20 кілометрів, що зрівнює його можливості з російськими. Сирський висловив сподівання, що за період у два-три місяці Україні вдасться значно збільшити кількість оптоволоконних FPV. Це, на його думку, практично позбавить окупантів наявних у нього нині переваг. 
  • Оптоволоконні дрони – нещодавня розробка, яку армія окупанта почала використовувати в війні торік. Цей метод дозволяє безпілотникам не залежати від РЕБ. Недоліком є відносно невелика дальність ураження, обмежена довжиною кабелю.
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