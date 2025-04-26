Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Громило Оптик».

Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, йдеться на сайті МО.

Дрони «Громило» різних модифікацій вже давно застосовують у бойових діях і мають підтверджені результати ураження ворожої техніки. На запити військових виробник створив модифікацію з рамами на 10 дюймів, здатну нести вибухівку для знищення танків із посиленим захистом і захищених позицій противника.

Нову версію обладнали оптоволоконним каналом управління, а також камерами денного, сутінкового або тепловізійного бачення, що дозволяє точно ідентифікувати цілі в будь-який час доби.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін повдомив, що з початку цього року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 40 зразків БПЛА на оптоволоконному каналі, з них півтора десятка – у квітні.