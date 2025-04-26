Міноборони збільшує кількість зразків дронів на оптоволокні

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Громило Оптик».
Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, йдеться на сайті МО.
Дрони «Громило» різних модифікацій вже давно застосовують у бойових діях і мають підтверджені результати ураження ворожої техніки. На запити військових виробник створив модифікацію з рамами на 10 дюймів, здатну нести вибухівку для знищення танків із посиленим захистом і захищених позицій противника.
Нову версію обладнали оптоволоконним каналом управління, а також камерами денного, сутінкового або тепловізійного бачення, що дозволяє точно ідентифікувати цілі в будь-який час доби.
Заступник міністра оборони Валерій Чуркін повдомив, що з початку цього року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 40 зразків БПЛА на оптоволоконному каналі, з них півтора десятка – у квітні.
- Цього місяця головком ЗСУ Сирський у коментарі LB.ua повідомив, що українське військо уже отримує дрони на оптоволокні з кабелем довжиною в 20 кілометрів, що зрівнює його можливості з російськими. Сирський висловив сподівання, що за період у два-три місяці Україні вдасться значно збільшити кількість оптоволоконних FPV. Це, на його думку, практично позбавить окупантів наявних у нього нині переваг.
- Оптоволоконні дрони – нещодавня розробка, яку армія окупанта почала використовувати в війні торік. Цей метод дозволяє безпілотникам не залежати від РЕБ. Недоліком є відносно невелика дальність ураження, обмежена довжиною кабелю.