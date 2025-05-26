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Понад 100 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби, — Генштаб

Майже половина з усіх боєзіткнень відбулися на Покровському напрямку. Десять боєзіткнень продовжуються дотепер. 

Понад 100 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби, — Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 102, — ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдають ударів по районах Чернігівської та Сумської областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Залізний Міст, Покровка, Біла Гора, Кучерівка, Бобилівка, Олександрівка, Зарічне, Велика Писарівка, Прогрес, Бачівськ, Миропільське; під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Осоївка та Угроїди.

Одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки. Триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка та Торське. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші підрозділи відбили наступ противника поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ у районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 45 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка, десять боєзіткнень продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинився населений пункт Новоторецьке.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Вільне Поле. Десять з чотирнадцяти наступальних дій ворога відбито, бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили три ворожі атаки. Противник намагався просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки.

Одну безуспішну спробу просунутись вперед противник мав на Придніпровському напрямку. Авіаудару зазнала Одрадокам’янка.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень, з яких три досі тривають. Крім того, ворог завдав шести авіаційних ударів, скинувши дев’ять КАБ, також здійснив 116 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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